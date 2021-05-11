Эстонский союз тренеров обвинил заслуженного педагога в том, что тот десятки лет развращал детей

Союз считает, что ответственность за то, что этому педагогу позволялось вести свою недостойную деятельность, несут все связанные до 2004 года (когда этот человек был удостоин ордена Белой звезды Эстонской Республики) с руководством спорта люди и организации.

"Этот тренер умер, но непосредственные жертвы его сорокалетней деятельности сегодня живы. Живы и несколько тысяч обучавшихся в этой школе учеников, которые во время учебы всё это наблюдали, и особенно дети из его лагерных групп, которые невольно оказались в центре этих событий. Ни один ребенок не должне учиться в школе в такой атмосфере", — говорится в заявлении союза и отмечается, что "на протяжении десятков лет вплоть до сегодняшнего дня все высокопоставленные спортивные руководители транслировали месседж, что так оно и должно было быть".