Ученые назвали симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в 6 раз(3)
В исследовании приняли участие 3744 госпитализированных взрослых пациента с COVID-19, при этом у 82 процентов наблюдались неврологические симптомы: головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия (поражала почти половину пациентов), за которой следовала кома (17 процентов) или инсульт (6 процентов).
Оказалось, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19, увеличивая их риск вдвое. При этом даже такие «безобидные» неврологические симптомы, как потеря вкуса и обоняния, увеличивали риск смерти в шесть раз.
Несмотря на ранние опасения по поводу способности коронавируса напрямую атаковать мозг и вызывать отек и воспаление мозга — менингит и энцефалит, — эти события были очень редкими и происходили менее чем у одного процента госпитализированных пациентов с COVID-19. Тем не менее даже у выздоровевших пациентов долгосрочные перспективы в отношении здоровья остаются неопределенными.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.