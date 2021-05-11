Новости Эстонии
11.05.2021, 21:02

Во вторник в Таллинне и Нарве побиты температурные рекорды, державшиеся около 50 лет

 
Tiit Blaat
Во вторник, 11 мая, во многих местах Эстонии был побит температурный рекорд для этого дня, державшийся свыше 50 лет. Синоптик Службы погоды Эле Педассаар предположила, что в среду череда новых рекордов тепла продолжится.

В Таллинне во вторник в 15 часов термометр показал +26,4 градуса, что почти на два градуса превысило прежнее погодное достижение.

В Таллинне (Харку) рекорд тепла для 11 мая держался с 1963 года, когда была зафиксирована температура 24,8 градуса, то есть на 1,6 градуса прохладнее, чем сегодня.

Метеоролог привела еще ряд мест, где был установлен во вторник рекорд: Вилсанди (24,7 градуса тепла), Пакри (25,6), Вяйке Маарья (24,4), Кунда (25,8) и Нарва (25,8). В Нарве рекорд держался с 1975 года.

Педассаар сообщила, что очень теплая погода сохранится в Эстонии и в среду, но в четверг уже похолодает.

Прогноз на предстоящие четыре дня

Среда, 12.05

Ночью: Преимущественно ясная сухая погода. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами12, на островах в начале ночи до 15 м/с. Температура воздуха 8…12, на побережье до 14°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер юго-восточный 4-9, порывами 12, на островах после обеда до 15 м/с. Температура воздуха 20…26, на наветренном побережье около 15°С.

Четверг, 13.05

Ночью: Преимущественно ясная сухая погода. Ранним утром к юго-востоку Эстонии подойдёт более плотный массив облаков и возрастёт вероятность осадков. Ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Узкая зона осадков смещается через территорию Эстонии, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, в первую половину дня также и северо-восточный и будет усиливаться до 5-10, порывами 15 м/с, вечером в районе Рижского залива возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17..22, на наветренном побережье до 12°C.

Пятница, 14.05

Ночью: Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, в начале ночи в районе Рижского залива порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Осадки маловероятны в северной Эстонии. Ветер восточной четверти 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье около 10°C.

Суббота, 15.05

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер восточной четверти 2-7 м/с, во второй половине дня стихнет и станет переменного направления. Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье около 10°C.

Оставить комментарий Читать комментарии