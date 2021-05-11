Во вторник в Таллинне и Нарве побиты температурные рекорды, державшиеся около 50 лет

В Таллинне во вторник в 15 часов термометр показал +26,4 градуса, что почти на два градуса превысило прежнее погодное достижение.

В Таллинне (Харку) рекорд тепла для 11 мая держался с 1963 года, когда была зафиксирована температура 24,8 градуса, то есть на 1,6 градуса прохладнее, чем сегодня.

Метеоролог привела еще ряд мест, где был установлен во вторник рекорд: Вилсанди (24,7 градуса тепла), Пакри (25,6), Вяйке Маарья (24,4), Кунда (25,8) и Нарва (25,8). В Нарве рекорд держался с 1975 года.

Педассаар сообщила, что очень теплая погода сохранится в Эстонии и в среду, но в четверг уже похолодает.

Прогноз на предстоящие четыре дня

Среда, 12.05

Ночью: Преимущественно ясная сухая погода. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами12, на островах в начале ночи до 15 м/с. Температура воздуха 8…12, на побережье до 14°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер юго-восточный 4-9, порывами 12, на островах после обеда до 15 м/с. Температура воздуха 20…26, на наветренном побережье около 15°С.

Четверг, 13.05

Ночью: Преимущественно ясная сухая погода. Ранним утром к юго-востоку Эстонии подойдёт более плотный массив облаков и возрастёт вероятность осадков. Ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Узкая зона осадков смещается через территорию Эстонии, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, в первую половину дня также и северо-восточный и будет усиливаться до 5-10, порывами 15 м/с, вечером в районе Рижского залива возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17..22, на наветренном побережье до 12°C.

Пятница, 14.05

Ночью: Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, в начале ночи в районе Рижского залива порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Осадки маловероятны в северной Эстонии. Ветер восточной четверти 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье около 10°C.

Суббота, 15.05