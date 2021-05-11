Эстонский союз танцевального спорта исключают из международной федерации

В ходе длительного расследования специальной комиссии WDSF выяснилось, что Эстонский союз танцевального спорта не относится ко всем эстонским клубам одинаково, а явно работает в пользу одной группы клубов.

Кроме того, Эстонский союз танцевального спорта имеет в своих рядах псевдоклубы, которые оказывали влияние при принятии решений правления во время голосовании, союз систематически дискриминировал танцевальные клубы, которые оказались в оппозиции.

Также в числе нарушений отмечается введение союзом правила, запрещающего танцевальным парам менять клуб без разрешения правления союза.

Очень много претензий у WDSF к отношениям Эстонского союза танцевального спорта с судьями.

Исключение из рядов WDSF по сути означает, что эстонским танцорам будет намного сложнее участвовать в международных соревнованиях в будущем, потому что результаты, полученные на чемпионатах Эстонии, больше не позволят спортсменам получать путевки на большие турниры.