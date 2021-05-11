Сводка по мошенничеству за сутки: лидируют лжеработники банков. Есть и случай удивительной доверчивости

Вчера в Таллинне было зарегистрировано четыре преступления, связанных с мошенничеством, три из них связаны со звонками от людей, представившихся сотрудниками банка.

В апреле 70-летней женщине позвонили от имени Swedbank и убедили, что кто-то пытается снять со счета 160 евро. Под предлогом установки дополнительной защиты ее попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, после чего разговор прервали. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками и закрыла карту, но позже обнаружила, что со счета были сняты 2800 евро.

В конце апреля 46-летней женщине позвонили якобы из банка Coop и посоветовали установить на счет дополнительную защиту, для это женщину попросили ввести ПИН-коды Smart-ID. Позже она обнаружила пропажу 280 евро.

10 мая начали также уголовное делопроизводство по похожему случаю. 43-летнему мужчине позвонила русскоговорящая женщина и представилась сотрудницей Swedbank. Женщина попросила жертву ввести ПИН-коды, после чего с банковского счета мужчины пропало 1600 евро.

"Никакой "дополнительной защиты" карты или банковского счета не существует. Прекращайте разговор сразу же, как только кто-то пытается у вас выманить личные данные или ПИН-коды, это самая надежная защита в таких случаях", — напоминает веб-констебль Яна Фролова.

Полиция напоминает также, что нельзя передавать чужим лицам, даже если они вызывают доверие, свои документы, банковские карточки и ПИН-коды, а также нельзя хранить документы и банковские карты вместе с ПИН-кодами, или нацарапывать или надписывать ПИН-коды на карточках.

Например, 10 мая в Таллинне было начато делопроизводство о мошенничестве, от которого пострадала 77-летняя женщина. Соседка попросила у пожилой женщины в долг 12 евро и та передала ей свою банковскую карточку и назвала ПИН-код. Позже пострадавшая обнаружила, что со счета сняли 1020 евро.

"Так как мошенники постоянно ищут доверчивых людей, на которых можно нагреть руки, обсудите еще раз эти темы с родственниками. Продумайте, не надо ли поменять лимиты на переводы и платежи, нужны ли всем членам семьи приложения Smart-ID или Mobiil-ID на их телефонах, договоритесь о том, что если кто-то из вас получит такой звонок, следует позвонить самостоятельно в свой банк, в полицию или кому-то из членов семьи до того, как введете ПИН-коды по просьбе неизвестного человека. Назваться можно кем угодно, но всю информацию надо перепроверять", — говорит Фролова.