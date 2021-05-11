Таарамяэ боролся за победу на этапе "Джиро". Власов — 13-й
Эстонский гонщик вместе с датчанином Кристофером Юлом-Йенсеном вырвался вперед из группы отрыва дня и некоторое время даже лидировал в виртуальной генеральной классификации, однако на последнем подъеме ближайшие преследователи догнали беглецов. В итоге Таармяэ занял 9-е место на этапе, с отставанием 1.33 от победителя - американца Джо Домбровски из UAE-Team Emirates. Лучший из россиян Александр Власов из "Астаны" занял 13-е место.
Генеральную классификацию по итогам 4-х этапов возглавил Алессандро Де Марки, занявший на этапе второе место и перехвативший лидерство у другого итальянца Филиппо Ганны. Власов - 7-й (1.24 от лидера), Таарамяэ - 14-й (1.47).
Завтра гонщикам предстоит равнинный этап между Моденой и Католикой.
Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.