С сегодняшнего дня в Эстонии предлагают страхование от рака

В Эстонии рак в качестве причины смерти находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. По словам председателя правления Ракового союза Эстонии Майе Эгипт, ежегодно раком заболевают более 8000 эстоноземельцев и регистрируется около 3800 смертей от рака, что образует почти четверть от всех смертей в Эстонии. Для уменьшения риска возникновения ракового заболевания Эгипт советует вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинский осмотр и участвовать в программах скрининговых обследований. Несмотря на то, что, по ее словам, факторы риска в случае различных типов рака могут различаться, увеличивающие риск развития рака факторы включают курение, неполноценное питание, ожирение и недостаточную физическую активность, возбудителей инфекции и загрязненность окружающей среды, а также воздействие канцерогенов на рабочем месте.

По словам исполнительного директора ERGO Марека Ратника, современной медицине удалось добиться немалых успехов в лечении рака, однако такое лечение для пациента продолжает оставаться сложным и дорогим. ”Сегодня рак является не безусловным смертельным приговором, а болезнью, с которой во многих случаях удается справиться. Однако, так как в целом онкологические заболевания характеризует дорогое лечение и сложность в диагностировании, неудивительно, что многие люди хотят защитить себя заблаговременно. Именно поэтому мы первыми среди страховых обществ Эстонии создали страхование от рака. Данное решение не снижает риска заболевания этой болезнью, однако оно позволит как можно быстрее приступить к лечению, и вместо повседневных хлопот сконцентрироваться на главном — на своем здоровья”, — сказал Марек Ратник.

Согласно данным Больничной кассы, в прошлом году лечение от рака требовалось более 40 000 человек. Получение диагноза о столь тяжелом заболевании способно полностью перевернуть жизнь как самого заболевшего, так и его близких.