С сегодняшнего дня в Эстонии предлагают страхование от рака(1)
В Эстонии рак в качестве причины смерти находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. По словам председателя правления Ракового союза Эстонии Майе Эгипт, ежегодно раком заболевают более 8000 эстоноземельцев и регистрируется около 3800 смертей от рака, что образует почти четверть от всех смертей в Эстонии. Для уменьшения риска возникновения ракового заболевания Эгипт советует вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинский осмотр и участвовать в программах скрининговых обследований. Несмотря на то, что, по ее словам, факторы риска в случае различных типов рака могут различаться, увеличивающие риск развития рака факторы включают курение, неполноценное питание, ожирение и недостаточную физическую активность, возбудителей инфекции и загрязненность окружающей среды, а также воздействие канцерогенов на рабочем месте.
По словам исполнительного директора ERGO Марека Ратника, современной медицине удалось добиться немалых успехов в лечении рака, однако такое лечение для пациента продолжает оставаться сложным и дорогим. ”Сегодня рак является не безусловным смертельным приговором, а болезнью, с которой во многих случаях удается справиться. Однако, так как в целом онкологические заболевания характеризует дорогое лечение и сложность в диагностировании, неудивительно, что многие люди хотят защитить себя заблаговременно. Именно поэтому мы первыми среди страховых обществ Эстонии создали страхование от рака. Данное решение не снижает риска заболевания этой болезнью, однако оно позволит как можно быстрее приступить к лечению, и вместо повседневных хлопот сконцентрироваться на главном — на своем здоровья”, — сказал Марек Ратник.
Согласно данным Больничной кассы, в прошлом году лечение от рака требовалось более 40 000 человек. Получение диагноза о столь тяжелом заболевании способно полностью перевернуть жизнь как самого заболевшего, так и его близких.
”Для восстановления от рака необходимо время и деньги. При этом, несмотря на невозможность ходить на работу, людям все равно необходимо оплачивать счета и возвращать кредиты. Человеку, получившему столь печальный диагноз, по крайней мере может помочь осознание того, что его лечение и дальнейшая жизнь надлежащим образом обеспечены, и что он может полностью посвятить свои силы выздоровлению. В такой ситуации одним из возможных решений, позволяющих предотвратить денежные проблемы, является покупка для себя страхования от рака. Мы надеемся, что для многих эстоноземельцев данное страхование станет возможностью получить необходимую поддержку”, — добавил Ратник.
Страхование от рака поможет в случае диагностирования злокачественной опухоли. С помощью страхования можно провести исследования, стоимость которых не возмещается Больничной кассой, а также воспользоваться самыми современными методами лечения. Если у застрахованного диагностируется рак, такой человек получит возмещение, зависящее от страховой суммы, диагноза и степени тяжести заболевания. В случае одного застрахованного лица размер возмещения может быть и больше 100% страховой суммы — это зависит от расхода на лечение болезни и степени ее тяжести. Кроме того, договор включает автоматическую защиту в случае диагностирования злокачественных опухолей у ребенка застрахованного.
Стремясь содействовать работе по предотвращению рака, страховое общество ERGO договорилось о сотрудничестве с Раковым союзом Эстонии, в результате чего пропорциональная часть страховых взносов будет направляться страховым обществом на поддержку деятельности союза.
”Мы хотим поддержать заслуживающую благодарности работу Ракового союза Эстонии, направленную на повышение жизнеспособности народонаселения Эстонии. Раковый союз Эстонии стремится развивать превентивную деятельность, так как именно такой подход является наиболее эффективным для предотвращения раковых заболеваний, и мы также хотим внести свой вклад в то, чтобы этой важной работе не препятствовали денежные трудности”, — сказал исполнительный директор ERGO.
Страхование от рака ERGO является добровольным страхованием, предназначенным для поддержки лечения этой злокачественной болезни. Целью добровольного страхования от рака является выплата возмещения в случае диагностирования злокачественного заболевания в установленном в договоре страхования пределе.