У Эстонии будет свой человек при Европейском командовании войск США

”Это знаковое соглашение, заключения которого мы добивались многие годы, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Наличие своего человека в ЕКВС значительно улучшит сотрудничество между двумя странами и позволит участвовать в оперативном планировании”.

Эстонский штабной офицер станет отвечать за координацию оперативного планирования совместных действий европейского контингента США и Сил обороны, а также представлять взгляд Эстонии на региональные вопросы.

Европейское командование вооруженных сил США (United States European Command — EUCOM) — одно из одиннадцати управлений американской армии. В сферу ответственности ЕКВС входит 51 страна в Европе, а также Гренландия, Россия и Израиль. Командование располагает сухопутным, морским и воздушным компонентами, а также Силами специальных операций.