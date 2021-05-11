Новости Эстонии
11.05.2021, 17:24

У Эстонии будет свой человек при Европейском командовании войск США

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Подписание соглашения об общих намерениях между США и Эстонией
Подписание соглашения об общих намерениях между США и Эстонией
Арди Халлисмаа, Силы обороны
Во вторник, 11 мая, посредством видеомоста было подписано двустороннее американо-эстонское соглашение об общих намерениях, в рамках которого этим летом один из старших офицеров Сил обороны приступит к службе при Европейском командовании вооруженных сил США (ЕКВС).

”Это знаковое соглашение, заключения которого мы добивались многие годы, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Наличие своего человека в ЕКВС значительно улучшит сотрудничество между двумя странами и позволит участвовать в оперативном планировании”.

Эстонский штабной офицер станет отвечать за координацию оперативного планирования совместных действий европейского контингента США и Сил обороны, а также представлять взгляд Эстонии на региональные вопросы.

Европейское командование вооруженных сил США (United States European Command — EUCOM) — одно из одиннадцати управлений американской армии. В сферу ответственности ЕКВС входит 51 страна в Европе, а также Гренландия, Россия и Израиль. Командование располагает сухопутным, морским и воздушным компонентами, а также Силами специальных операций.

Слева начальник отдела кадров Генерального штаба Сил обороны полковник Виталий Локк, справа - первый эстонский штабной офицер при ЕКВС подполковник Рихо Рынглепп
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