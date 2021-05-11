С понедельника начинается массовая вакцинация от COVID-19: смотрите, где и как она будет проходить!

Центры вакцинации будут открыты в Таллиннском культурном центре Кая и в Ледовом холле Тондираба в Таллинне, в Ида-Вирумаа в Ахтме и Нарвской больнице. Пярнуская больница продолжит вакцинацию в большем объеме, чем раньше, в лечебном спа-отеле Tervis и в здании больницы. Уже действующий центр вакцинации в Тарту продолжит работу в спортивном здании A. Le Coq.

Кроме того, вакцинацию продолжат в Раквереской больнице, Курессаареской больнице, Хийумасской больнице, Вильяндиской больнице, больнице Йыгеваского уезда, Раплаской больнице, больнице Ляэнеского уезда, больнице Ярваского уезда, Южно-Эстонской больнице и Валгаской больнице.

Семейные врачи продолжат вакцинировать в основном людей из групп риска и пожилых людей и приглашать на следующие дозы вакцины, но пожилые люди и люди из группы риска также смогут пройти вакцинацию в центрах по вакцинации.

Для вакцинации от COVID-19 необходимо записаться на прием в э-регистратуре или по номеру медицинского учреждения, которое проводит вакцинацию. Нет смысла приходить в живую очередь.

Руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр просит людей проявить терпение.

”Почти 500 000 человек все еще ждут вакцинации, и, конечно, все желающие получат прививку в течение мая и июня. Вакцины поступают все в большем объеме, но мы не можем принять всех сразу, в э-регистратуре открываются новые времена в зависимости от поступления вакцин и номерки появляются каждую неделю”, — сказал Марек Сеэр.

По словам Сеэра, необходимо также учитывать и то, что очереди, вероятно, могут возникнуть и в э-регистратуре, если в систему одновременно входит много людей. ”Тогда просим зайти туда позже и не отказываться от вакцинации”, — добавил Марек Сеэр.