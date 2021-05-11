С понедельника начинается массовая вакцинация от COVID-19: смотрите, где и как она будет проходить!(9)
Центры вакцинации будут открыты в Таллиннском культурном центре Кая и в Ледовом холле Тондираба в Таллинне, в Ида-Вирумаа в Ахтме и Нарвской больнице. Пярнуская больница продолжит вакцинацию в большем объеме, чем раньше, в лечебном спа-отеле Tervis и в здании больницы. Уже действующий центр вакцинации в Тарту продолжит работу в спортивном здании A. Le Coq.
Кроме того, вакцинацию продолжат в Раквереской больнице, Курессаареской больнице, Хийумасской больнице, Вильяндиской больнице, больнице Йыгеваского уезда, Раплаской больнице, больнице Ляэнеского уезда, больнице Ярваского уезда, Южно-Эстонской больнице и Валгаской больнице.
Семейные врачи продолжат вакцинировать в основном людей из групп риска и пожилых людей и приглашать на следующие дозы вакцины, но пожилые люди и люди из группы риска также смогут пройти вакцинацию в центрах по вакцинации.
Для вакцинации от COVID-19 необходимо записаться на прием в э-регистратуре или по номеру медицинского учреждения, которое проводит вакцинацию. Нет смысла приходить в живую очередь.
Руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр просит людей проявить терпение.
”Почти 500 000 человек все еще ждут вакцинации, и, конечно, все желающие получат прививку в течение мая и июня. Вакцины поступают все в большем объеме, но мы не можем принять всех сразу, в э-регистратуре открываются новые времена в зависимости от поступления вакцин и номерки появляются каждую неделю”, — сказал Марек Сеэр.
По словам Сеэра, необходимо также учитывать и то, что очереди, вероятно, могут возникнуть и в э-регистратуре, если в систему одновременно входит много людей. ”Тогда просим зайти туда позже и не отказываться от вакцинации”, — добавил Марек Сеэр.
В зависимости от поставок вакцин и интереса людей могут также открываться новые центры вакцинации. Те, кто уже получили первую дозу вакцины, получат вторую дозу в том же месте, что и первую. Например, для людей, получивших первую дозу в ходе кампании вакцинации в центре спортивного здания Sõle в Таллинне, будет там же предоставлена возможность получить вторую дозу вакцины.
Ближайшее место, где вы можете пройти вакцинацию, также можно найти в приложении карты на этом сайте, где медицинские работники постоянно обновляют информацию. Там также можно найти номера телефонов, по которым вы можете записаться на прием для вакцинации.
Согласно первоначальным графикам поставок, в мае и июне в Эстонию ожидается 900 000 доз вакцины, с конца мая еженедельные поставки значительно увеличатся.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинирован 375 561 человек, что составляет 35 процентов взрослого населения.
Цели вакцинации от COVID-19 — защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме, а также предотвратить и снизить случаи заболевания и смерти от COVID-19, снизить нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также дать гарантию нормального функционирования жизни общества. Официальная информация о вакцинации от COVID-19 доступна на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.
Где можно сделать прививку от COVID-19
NB: предварительно нужно записаться на прививку в э-регистратуре или позвонить в регистратуру медицинского учреждения, которое проводит вакцинацю.
Чтобы найти ближайшее к вам место вакцинации, воспользуйтесь приложением карты по адресу: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/
С понедельника открываются центры вакцинации:
Таллинн:
Центр вакцинации в культурном центре Кая по адресу ул. Вильде, 118
Центр вакцинации в ледовом холле Тондираба по адресу ул. Варраку, 14 (открывается 18.05)
Ида-Вирумаа:
Центр вакцинации будет работать в Кохтла-Ярве на ул. Ильмаяама, 14 и ул. Рави, 10d.
Центр вакцинации в Нарвской больнице по адресу ул. Хайгла, 1.
Тарту:
Центр вакцинации в спортивном здании A. Le Coq по адресу ул. Ихасте, 7
Пярну:
Центр вакцинации работает в Пярнуской больнице по адресу ул. Ристику, 1 и в лечебном спа-отеле Tervis по адресу ул. Сеэдри, 6.
Кроме того, при больницах работают кабинеты вакцинации, и семейные врачи продолжат вакцинацию пожилых людей и групп риска.
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