Военные помогли облагородить территорию парка Йыхви
”Мы подумали, что было бы неплохо приукрасить окрестности нашей части. У нас еще много работы в этом парке, однако результат уже на лицо”, — сказал начальник йыхвиского военного городка, командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что волость планирует проложить тротуар, который соединит воинскую часть с парком.
”В каком-то смысле мы создаем условия для будущих военнослужащих нашей части, которые смогут сократить путь от автобусного вокзала до военного городка, маршируя через парк. — отметил военнослужащий срочной службы противотанковой роты младший сержант Франко Ильвес. — Приятное разнообразие, даже отдых в каком-то смысле”.
Мероприятие по уборке парка организовал Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Военнослужащие воинской части Йыхви принимают участие толоках Ида-Вирумаа ежегодно.