Военные помогли облагородить территорию парка Йыхви

”Мы подумали, что было бы неплохо приукрасить окрестности нашей части. У нас еще много работы в этом парке, однако результат уже на лицо”, — сказал начальник йыхвиского военного городка, командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что волость планирует проложить тротуар, который соединит воинскую часть с парком.