В Иру начато строительство центра сестринской помощи(1)
Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что на протяжении лет Ируский попечительский дом постоянно расширялся, и построенные в разное время части дома объединены в единый комплекс.
”Здания попечительского дома современно отремонтированы и обслуживают почти 300 подопечных, — сказала Эха Вырк. — Однако население Эстонии и Таллинна стареет и спрос на услугу сестринского ухода растет, а вместе с этим и потребность в расширении попечительского дома. С появлением стационарного подразделения сестринской помощи у попечительского дома появится еще 95 койко-мест, что является существенным дополнением для обслуживания нуждающихся”.
”Таллинн развивает услуги на дому, чтобы обеспечить нуждающимся в помощи людям возможность проживать в своем доме так долго, как это возможно, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Если даже с помощью работников по уходу человек не в состоянии самостоятельно справляться в родных стенах, то встает вопрос о месте в доме по уходу. Ируский попечительский дом предлагает пожилым как общий уход, так и сестринскую услугу, а также первую медицинскую помощь. С появлением нового подразделения сестринского ухода попечительский дом увеличит количество мест для оказания услуг, также будут улучшены условия труда персонала”.
По словам директора Ируского попечительского дома Яаники Луус, в новом корпусе взрослым таллиннцам будут предлагать интегрированную услугу социальной помощи и здравоохранения на высоком уровне в случае острой или очень высокой потребности в уходе.
”При строительстве корпуса очень ценной была помощь старших медсестер таллиннских больниц — их профессионализм и отраслевая квалификация, — отметила Яаника Луус. — Создаваемая жилая среда и вспомогательные технологии формируют целостность поддержки, оказываемой постояльцам. В результате персонал может сфокусироваться на всестороннем уходе за крайне сложной целевой группой. Помимо хосписа и услуги сестринского ухода здесь будет работать также отделение для самостоятельно передвигающихся клиентов со средней и тяжелой степенями деменции”.
Здание центра сестринской помощи будет двухэтажным и соединенным с имеющейся постройкой. В здании запланированы четыре отделения, где в общей сложности будет 95 койко-мест, в том числе самостоятельное стационарное отделение сестринской помощи на 51 койко-место, хосписное отделение на 10 койко-мест и отделение для пациентов с деменцией, рассчитанное на 34 койко-места.
Проект предусмотрел решения и для пациентов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата при перемещении с этажа на этаж, также созданы соответствующие требованиям возможности для эвакуации. После этого будут приведены в порядок трассы коммуникаций и построена парковка на 20 автомобилей.
Здание спроектировало Esplan OÜ, проектом внутреннего дизайна и медицинских технологий занималось эстонское подразделение предприятия Architecture Workshop Finland Oy. Строительные работы выполняет Ehitus5ECO OÜ, надзор собственника — Infragate Eesti AS. Общая стоимость проекта составляет 7,7 млн евро. Здание будет готово в марте 2022 года и откроется в июне того же года.
Ируский попечительский дом является подведомственным учреждением Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения, которое обслуживает, в первую очередь, взрослых жителей Таллинна, нуждающихся в общей услуге по уходу. Попечительский дом расположен в столичном районе Ласнамяэ в непосредственной близости от природоохранной зоны реки Пирита, вдали от городского шума, окруженный прекрасной природой. Отремонтированные здания попечительского дома состоят из восьми подразделений, удобно связанных между собой, но при этом рассредоточенных таким образом, чтобы у всех была возможность насладиться красивыми природными видами и приватностью. Все услуги первой необходимости и множество опорных услуг можно ежедневно оказывать на месте.