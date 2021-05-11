Департамент статистики: внешняя торговля Эстонии в марте заметно оживилась

В марте из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,5 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,7 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 186 млн евро и в сравнении с мартом прошлого года увеличился на 35 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на рост товарообмена в марте значительно повлияло повышение цен на материалы, а также увеличение объемов. ”Вывоз эстонских товаров увеличился на 28%, а ре-экспорт остался на прежнем уровне”, — уточнила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с мартом прошлого года больше всего увеличился экспорт минеральной продукции (на 61 млн евро), древесины и изделий из древесины (на 49 млн евро) и транспортных средств (на 33 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Более всего увеличился экспорт в Саудовскую Аравию, Объединенное королевство и в США. В Саудовскую Аравию увеличился вывоз ячменя и переработанных минеральных масел, в Объединенное королевство — вывоз древесных гранул и переработанных минеральных масел, а в США вывозилось больше коммуникационного оборудования. Более всего сократился экспорт в Швецию, куда меньше вывозилось коммуникационного оборудования.

Доля товаров эстонского происхождения составила 73% от общего объема экспорта товаров. Более всего вырос экспорт переработанных минеральных масел, сланцевого топливного масла, моторного топлива, ячменя, древесных гранул и древесных планок, а также пиломатериалов из хвойных пород дерева.

В Эстонию ввозилось больше всего минеральной продукции, электрооборудования, транспортных средств, машин и механического оборудования. Наиболее увеличился импорт минерального топлива (на 82 млн евро), электрооборудования (на 52 млн евро), транспортных средств (на 51 млн евро) и машин и механического оборудования (на 42 млн евро).

Товаров импортировалось больше всего из Финляндии, Германии и Латвии — из этих стран наблюдался наибольший рост импорта товаров. Из Финляндии импортировалось преимущественно моторное топливо, из Германии — автомобили и драгоценные металлы и из Латвии — минеральные масла для переработки.