Исследование: треть жителей Эстонии планируют купить электромобиль уже в этом десятилетии

В ближайшее десятилетие 32% жителей Эстонии планируют купить электромобиль, более чем через десять лет — 25% и 23% опрошенных вообще не считают, что у них будет электромобиль. Пятая часть респондентов пока затрудняются с ответом.

”Электромобили — это наиболее экологически чистая альтернатива сегодняшним бензиновым и дизельным автомобилям, и многие люди уже хотели бы их купить. Поскольку цена на электромобили сегодня всё ещё значительно выше, чем на автомобили с ДВС, план покупки откладывается, но интерес к ним уже явно высок”, — сказала руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар.

Для того чтобы цена не была таким большим препятствием, Swedbank предлагает лизинг на экологически чистые автомобили с более выгодными процентными ставками. В 2020 году клиенты Swedbank купили в странах Балтии более 1000 экологически чистых автомобилей, большинство из которых (450) — в Эстонии. В настоящее время примерно каждый десятый автомобиль, приобретённый в Эстонии в лизинг — гибрид с низким уровнем выбросов, или электромобиль с нулевым выбросом.

По мнению респондентов, побудить их к покупке более экологичного автомобиля сможет более низкая цена (44%) и лучшие условия финансирования (40%). Кроме того, были отмечены более низкие эксплуатационные расходы (28%), дополнительные технические возможности (22%), желание внести свой вклад в сокращение загрязнения окружающей среды (16%) и налоговые льготы (12%).

В опросе, проведенном в феврале этого года, приняли участие 1000 жителей Эстонии.