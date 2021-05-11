Обновленный парк Туви ждет жителей столицы
”Новые зоны для отдыха в городе можно только приветствовать. У жителей Кесклинна теперь появился еще один такой парк, в котором можно провести свободное время на свежем воздухе и при желании укрепить свое физическое здоровье в уличном тренажерном зале, инвентарь которого не уступает профессиональным тренажерным залам. Благодарим фирму Inseneriteenused OÜ, которая завершила строительство уже в конце апреля при установленном сроке 15 мая. Жаль, что погода не позволила открыть зал раньше”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Уличный тренажерный зал в парке Туви оборудован 10 тренажерами, которые подходят как для тренировки определенных мышечных групп, так и для упражнений на общее укрепление физической силы. Один из тренажеров предназначен специально для людей с особыми потребностями. На сегодняшнем открытии советы по использованию тренажеров дал лицензированный персональный тренер Генес-Дейвид Пикани.
Кроме этого, в парке Туви были приведены в порядок дорожки, отремонтирована лестница, а также обновлены старые скамейки и установлены около десятка новых.