Обновленный парк Туви ждет жителей столицы

”Новые зоны для отдыха в городе можно только приветствовать. У жителей Кесклинна теперь появился еще один такой парк, в котором можно провести свободное время на свежем воздухе и при желании укрепить свое физическое здоровье в уличном тренажерном зале, инвентарь которого не уступает профессиональным тренажерным залам. Благодарим фирму Inseneriteenused OÜ, которая завершила строительство уже в конце апреля при установленном сроке 15 мая. Жаль, что погода не позволила открыть зал раньше”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.