Трудовая инспекция: сокращение непривитых медиков юридически оправданно(9)
Требование о вакцинации работников может быть неизбежным, если речь идёт о сфере медицины и социального обеспечения, говорит она. Если работник с этим не согласен, у работодателя есть право отказаться от трудовых отношений. У работника при этом остаётся право оспаривать решение работодателя: он может обратиться либо в суд, либо в комиссию по трудовым спорам. Там будет рассматриваться, в частности, то, как работодатель вёл себя перед тем, как отказаться от трудовых отношений.
По словам Мийдла-Ванаталу, сделать это ему не так просто. Сначала работодатель должен провести анализ факторов биологических рисков в трудовой среде. Когда он проведён, работодатель должен принять меры по сокращению этого риска, решить, что конкретно можно сделать в данной ситуации, так как вакцинация не является единственным подходящим для всех решением, потому что у работников разные рабочие обязательства.
Обязательно нужно рассматривать, какие дополнительные меры могут быть приняты на каждом конкретном предприятии, подчёркивает Мийдла-Ванаталу. ”Можно ли так изменить условия трудового договора конкретного человека, который не хочет или не может вакцинироваться, чтобы он мог выполнять какую-то другую работу”.
Если такая возможность есть, эти условия изменяются, а трудовые отношения продолжаются. Если такой возможности нет или работника не устраивают предложенные работодателем варианты, у последнего есть право расценить первого как неподходящего для данной конкретной работы и отказаться от трудового договора. При этом у работника, если он остаётся безработным, есть возможность ходатайствовать о компенсации заработной платы в Кассе по безработице. Происходящее расценивается не как нарушение со стороны работника, а как ситуация, когда работник не подходит для этой конкретной работы.
В ситуации, когда работники какой-то сферы не имеют возможности получить вакцину, работодатель не имеет права требовать от них пройти вакцинацию и не имеет права отказываться от трудовых отношений.
Если речь идёт о медицине, то для пациентов есть большой риск заразиться коронавирусом от врачей: ”С человеком могло случиться что-то иное, например, он попал в аварию, а потом из-за того, что тот, кто должен ему помочь, не был вакцинирован, он дополнительно получает коронавирус. Это нельзя считать нормальной ситуацией”, — считает Мийдла-Ванаталу.
Другие работники, не имеющие отношения к сфере здравоохранения или попечения, но тоже работающие с людьми, — учителя, продавцы — не попадают под категорию обязательной вакцинации, так как в этих секторах можно предпринять иные меры обеспечения безопасности. Поэтому в подобных сферах деятельности рассматривать вакцинацию как единственную меру и требовать её пройти — незаконно.
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