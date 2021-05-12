Трудовая инспекция: сокращение непривитых медиков юридически оправданно

Требование о вакцинации работников может быть неизбежным, если речь идёт о сфере медицины и социального обеспечения, говорит она. Если работник с этим не согласен, у работодателя есть право отказаться от трудовых отношений. У работника при этом остаётся право оспаривать решение работодателя: он может обратиться либо в суд, либо в комиссию по трудовым спорам. Там будет рассматриваться, в частности, то, как работодатель вёл себя перед тем, как отказаться от трудовых отношений.

По словам Мийдла-Ванаталу, сделать это ему не так просто. Сначала работодатель должен провести анализ факторов биологических рисков в трудовой среде. Когда он проведён, работодатель должен принять меры по сокращению этого риска, решить, что конкретно можно сделать в данной ситуации, так как вакцинация не является единственным подходящим для всех решением, потому что у работников разные рабочие обязательства.

Обязательно нужно рассматривать, какие дополнительные меры могут быть приняты на каждом конкретном предприятии, подчёркивает Мийдла-Ванаталу. ”Можно ли так изменить условия трудового договора конкретного человека, который не хочет или не может вакцинироваться, чтобы он мог выполнять какую-то другую работу”.

Если такая возможность есть, эти условия изменяются, а трудовые отношения продолжаются. Если такой возможности нет или работника не устраивают предложенные работодателем варианты, у последнего есть право расценить первого как неподходящего для данной конкретной работы и отказаться от трудового договора. При этом у работника, если он остаётся безработным, есть возможность ходатайствовать о компенсации заработной платы в Кассе по безработице. Происходящее расценивается не как нарушение со стороны работника, а как ситуация, когда работник не подходит для этой конкретной работы.

В ситуации, когда работники какой-то сферы не имеют возможности получить вакцину, работодатель не имеет права требовать от них пройти вакцинацию и не имеет права отказываться от трудовых отношений.