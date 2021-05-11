Семейный террор, моральное насилие и жестокое убийство: суд вынес приговор жителю Ласнамяэ, который много лет мучил свою жену

Харьюский уездный суд признал сегодня 61-летнего Владимира виновным в убийстве своей жены Людмилы и приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет. Срок исполнения наказания отсчитывается со дня его задержания, то есть с 31.08. 2020.

В качестве дополнительного наказания суд решил выслать Владимира (как гражданина другого государства) из Эстонской республики и запретить ему въезд в страну сроком на 10 лет.

Согласно обвинительному заключению, Владимир убил свою супругу Людмилу ударами ножа 31 августа прошлого года.

Кровавая драма произошла в одном из домов Ласнамяэ. После многих лет мучений Людмила хотела развестись с Владимиром, но тому было некуда идти. За день до того, как мужчина должен был съехать, Людмилу нашли в ванне убитой. Подробно об этой жуткой истории вы можете прочитать здесь.

Суд счел, что вина Владимира была доказана. В то же время, по мнению суда, не нашли подтверждения слова Владимира о том, что он действовал в состоянии необходимой обороны.

Суд взыскал с осужденного в пользу совершеннолетнего сына в качестве компенсации материального ущерба 2996 евро и нематериального ущерба 10 000 евро.

Владимир должен будет также оплатить издержки предварительного следствия в размере 6396 евро и судебные издержки в сумме 1230 евро.

В законную силу приговор суда еще не вступил.