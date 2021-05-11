В дигитальной регистратуре одновременно записаться на вакцинацию сможет лишь 1% целевой группы 16-49

Максимальное количество пользователей, которые одновременно могут пользоваться системой, — 5000. Как сообщил недавно в Twitter министр здоровья и труда Танель Кийк, в Эстонии около полумиллиона невакцинированных людей в возрасте 16-49 лет. Это означает, что если все они захотят в понедельник записаться на вакцинацию, то могут возникнуть проблемы. Особенно с учетом того, что по-прежнему зарегистрироваться на вакцинацию могут люди возрасте от 50 и старше.

После того, как количество зашедших в дигитальную регистратуру людей достигнет 5000, доступ новым пользователям будет закрыт и они увидят сообщение с просьбой попробовать зайти позже. На совершаемые уже зашедшими пользователями манипуляции это не повлияет и, как заверяет центр, обвала системы не произойдет.

При бронировании можно будет выбрать между вакцинами Janssen, Pfizer и Moderna. Вакцина AstraZeneca для людей младше 50 лет в Эстонии не применяется.

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