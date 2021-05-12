12.05.2021, 11:05
Полиция нашла угнанный в Палдиски автомобиль в Раквере(26)
PPA
Во вторник, 11 мая, примерно в 12 часов в Палдиски был угнан автомобиль Toyota Avensis (на фото) с регистрационным номером 148MHB.
Автомобиль видели в районе Сауэ, после этого направление движения было неизвестно.
Вчера полиция просила помощи в поисках угнанного автомобиля. Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что полицейский патруль нашел автомобиль вчера поздним вечером в Раквере.