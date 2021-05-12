Полиция нашла угнанный в Палдиски автомобиль в Раквере

Автомобиль видели в районе Сауэ , после этого направление движения было неизвестно.

Вчера полиция просила помощи в поисках угнанного автомобиля. Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что полицейский патруль нашел автомобиль вчера поздним вечером в Раквере.