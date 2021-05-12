В Эстонии будет создана удобная система для декларирования товаров из-за пределов Европы

Потребитель также должен учитывать, что налогообложение товаров зависит от времени прибытия товара в страну, а не от того, когда товар был приобретён. Это означает, что клиент должен декларировать и уплачивать налог с оборота на все товары, прибывшие из-за пределов ЕС 1 июля или позже, вне зависимости от того, были ли товары приобретены в интернет-магазине третьей страны в июне, мае или ещё раньше.

Для более удобного декларирования товаров Omniva разрабатывает приложение на платформе Minu.Omniva.ee, при помощи которого можно будет отслеживать прибывающие посылки, уплачивать необходимые налоговые ставки или разрешить Omniva самостоятельно декларировать посылки за себя.

”Разрабатываемое приложение поможет людям соблюдать необходимые формальности, экономя время, и предоставит возможность решать все вопросы, связанные с декларацией, в одной системе. Если предварительная электронная информация о посылке корректно поступает из страны отправления, то посылку можно будет быстро и удобно задекларировать в системе ещё до прибытия в Эстонию. В таком случае по прибытии посылка будет отправляться получателю сразу, без дополнительных задержек из-за таможенных формальностей”, — сказала руководитель отдела международных услуг Omniva Марита Мяги.

Если раньше услуга удобного декларирования стоила 10 евро за посылку, то теперь взимаемая плата за услугу для беспошлинных посылок (то есть посылок стоимостью менее 150 евро) в несколько раз ниже благодаря автоматизированному решению. Помимо налогов на импорт, заказчик с целью компенсации колебания курса валют должен уплатить небольшую буферную плату, переплаченная часть которой автоматически возвращается на банковский счёт клиента, как только посылка прибывает в Эстонию и выпускается таможней.

Для посылок, которые облагаются таможенной пошлиной (стоимостью от 150 евро) или подлежат другой ставке подоходного налога или другим ограничениям, применяется обычный процесс декларирования, и действующая плата за декларацию останется в силе.