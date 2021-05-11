11.05.2021, 14:05
Правительство ослабило ограничения: рестораны, театры и концертные залы скоро смогут открыться(19)
Foto: Madis Veltman
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила в социальных сетях, что с 24 мая будут смягчен ряд ограничений.
Кроме того, что всем детям разрешается с 17 мая вернуться к контактному обучению, правительство решило ослабить ограничения и в сфере общественного питания и развлечения.
Таким образом, с 24 мая открываются театры, кинотеатры, концертные залы с условием соблюдения заполняемости в 50%.
Также с 24 мая могут открыться места общественного питания с условием обеспечения заполняемости не более 50%. Закрываться рестораны и кафе должны будут не позднее 22:00.
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