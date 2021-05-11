ПОДРОБНО | Правительство ослабило ограничения: рестораны, театры и концертные залы скоро смогут открыться

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что при смягчении ограничений правительство учло уровень риска заражения.

”Мы не хотим сохранять ограничения ни на один день больше, чем необходимо, но нам следует соблюдать осторожность, поскольку вирус по-прежнему распространяется. Поэтому мы будем ослаблять ограничения постепенно. Самое главное для правительства — чтобы дети ходили в школы: осталось всего несколько школьных недель, поэтому важна каждая неделя, когда дети могут общаться со своими учителями и сверстниками. Разумеется, чтобы действовать максимально безопасно, при организации учебной работы необходимо соблюдать рекомендации Министерства образования и науки. Спустя неделю, с 24 мая, мы смягчим ограничения для видов деятельности со средним риском заражения. Призываю всех жителей Эстонии помнить, что, хотя приближающееся лето обещает нам передышку, мы всё равно должны вести себя ответственно”, — сказала премьер-министр.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 17 мая к контактному обучению допускаются все ученики общеобразовательных школ, профессиональных и высших учебных заведений, которые до сих пор должны были обучаться дистанционно.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С 17 мая все эти мероприятия можно проводить на открытом воздухе в группах до 25 человек (включая тренера). В занятиях могут принимать участие одновременно не более 250 человек.

В помещениях прежние ограничения продолжают действовать до 30 мая (включительно), правительство будет пересматривать ограничения в процессе.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 17 мая на свежем воздухе разрешены спортивные и физкультурные мероприятия в группах максимум по 25 человек, мероприятия должны заканчиваться не позднее 22:00. Максимальное общее количество участников — 250 человек.