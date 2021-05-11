Форум инноваций MELT состоится виртуально и впервые бесплатно для всех желающих
В фокусе этого года – инновация в городах и цвета экономики: синяя, зеленая и серебряная экономика. Речь пойдет о темах устойчивости и экономики замкнутого цикла, а также рассмотрят влияние эпидемии коронавируса как на предприятия, так и потребительские привычки.
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, Таллинн хочет быть международно известным творческим городом, а также стать сердцем умной и зеленой экономики Северной Европы.
«Предпосылки к этому имеются, поскольку у нас много умных людей, новаторства и целеустремленности, то есть все необходимое для создания предприятий с высокой добавочной стоимостью, - сказал Рийсалу. – Цель форума MELT – объединить всех заинтересованных инновациями, вдохновить и поощрить друг друга, а также найти единомышленников, чтобы двигаться вперед».
Каждый год MELT предлагает участникам что-то неожиданное и новое. В этом году будут исследованы преимущества «синей» экономики, проанализировано влияние коронавируса как на предприятия, так и поведение потребителей. Также рассмотрят инновационные продукты и поразмыслят над тем, как сделать предпринимательство и окружающую среду более умными.
Нынешний форум MELT проводится при сотрудничестве трех организаций. Таллиннский центр предпринимательства, Таллиннский творческий инкубатор и Таллиннский научный парк «Технополь» объединили усилия и предлагают разнообразную виртуальную программу, в которой запланированы выступления признанных экспертов разных сфер, визионеров, а также разработчиков продуктов и услуг.
Форум откроет эксперт «синей» экономики Гунтер Паули, который ознакомит с преимуществами такой экономики, ее моделью и принципами работы. За главным докладом последует дискуссия, в ходе которой обсудят и цвета эстонской экономики: каким является будущее страны – зеленой, синей или серебряной экономикой?
В тематическом блоке, посвященном преимуществам и проблемам экономики замкнутого цикла, предприниматели обсудят плюсы и минусы экологического предпринимательства. Насколько легко повторно использовать материалы или достичь безотходного производства?
В блоке «Новое поведение потребителя: что будет после коронавируса» выступят предприятия, которые получили благодаря эпидемии новое дыхание и пересмотрели свою сферу деятельности. Будет исследовано, оказали ли последствия пандемии длительное влияние на поведение потребителя.
Дискуссия «Нужно ли быть большим для того, чтобы изменить мир?» пристально рассмотрит большие и малые предприятия, сделавшие существенные экологические шаги. Для изменения мира нужно совершить мощные прыжки или же малыми шажками тоже можно добиться большого эффекта?
В теме «Старый бизнес на новый лад» будут рассмотрены уже известные продукция и услуги, которым производственные инновации придали совершенно новую форму и содержание. Впервые ознакомят с увлекательными идеями о том, как привнести в города смарт-решения.
Пять победителей конкурса решений умного города Tallinnovation у всех на глазах расскажут о своих решениях смарт-города. За выступлениями последует дискуссия об инновациях в городском пространстве и превращении его в более «умное».
День завершит увлекательное обсуждение, рассматривающее стартапы и возможности их сотрудничества с корпорациями и публичным сектором, поскольку именно это может быть хорошей стратегией роста стартапов.
Форум инноваций MELT организуют Таллиннский центр предпринимательства, Таллиннский творческий инкубатор и Таллиннский научный парк «Технополь». Форум состоится 12 мая виртуально, за ним можно наблюдать на домашней странице мероприятия www.melt.ee. Каждый год форум собирает свежие идеи и технологии будущего, давая людям возможность открыть, научиться и увидеть возможности для инноваций вокруг себя.