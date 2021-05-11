Форум инноваций MELT состоится виртуально и впервые бесплатно для всех желающих

В фокусе этого года – инновация в городах и цвета экономики: синяя, зеленая и серебряная экономика. Речь пойдет о темах устойчивости и экономики замкнутого цикла, а также рассмотрят влияние эпидемии коронавируса как на предприятия, так и потребительские привычки.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, Таллинн хочет быть международно известным творческим городом, а также стать сердцем умной и зеленой экономики Северной Европы.

«Предпосылки к этому имеются, поскольку у нас много умных людей, новаторства и целеустремленности, то есть все необходимое для создания предприятий с высокой добавочной стоимостью, - сказал Рийсалу. – Цель форума MELT – объединить всех заинтересованных инновациями, вдохновить и поощрить друг друга, а также найти единомышленников, чтобы двигаться вперед».

Каждый год MELT предлагает участникам что-то неожиданное и новое. В этом году будут исследованы преимущества «синей» экономики, проанализировано влияние коронавируса как на предприятия, так и поведение потребителей. Также рассмотрят инновационные продукты и поразмыслят над тем, как сделать предпринимательство и окружающую среду более умными.

Нынешний форум MELT проводится при сотрудничестве трех организаций. Таллиннский центр предпринимательства, Таллиннский творческий инкубатор и Таллиннский научный парк «Технополь» объединили усилия и предлагают разнообразную виртуальную программу, в которой запланированы выступления признанных экспертов разных сфер, визионеров, а также разработчиков продуктов и услуг.

Форум откроет эксперт «синей» экономики Гунтер Паули, который ознакомит с преимуществами такой экономики, ее моделью и принципами работы. За главным докладом последует дискуссия, в ходе которой обсудят и цвета эстонской экономики: каким является будущее страны – зеленой, синей или серебряной экономикой?