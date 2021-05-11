Журналист о трагедии в Казани: нет никакого способа обезопасить общество, кроме внимания друг к другу

Выскажусь по поводу страшной стрельбы в казанской школе.

Какие правила вы собираетесь ужесточать, интересно? Парень шел через город с ружьем в руках. Прям в руках. Есть видосы.

Так какие правила насчет оружия надо скорректировать? Может, написать, что нельзя с гладкостволом в руках по городу идти? То есть до сих пор было можно?

Я вижу в этой истории совершенно другой ключ. Про убийцу (суда не было, но он ведь не отрицает факта, так что я в своем праве) говорят — вежливый парень, не религиозный, спокойный. Про предыдущего тоже так примерно писали. И про предпредыдущего. А дальше я не помню.

Неужели не видно, что эти слова означают лишь одно на самом деле: человек был абсолютно, исчерпывающе всем по фигу?

При этом особенно характерен возраст: 19 лет. Это ведь означает, что примерно 15 лет куча людей получала зарплату, чтоб в него всматриваться.

Я совершенно не имею в виду, что парень чего-то от общества недополучил. Я имею в виду, что как минимум понять зреющую угрозу, комплекс бога, как угодно назовите — можно было.

Внимания нам друг к другу не хватает. Для одних такое внимание — сама по себе терапия, чувство, что не один итд. А для других, редких — способ распознать патологию.

А насчет правил обращения с оружием — что его ужесточать. На меня дважды покушались, третий раз собирались; угроз масса была. Я много думал, не купить ли.

И пришел к выводу, что нет. Во мне больше угроз, чем угроз извне. А если мне померещится? А если я на минуту подумаю, что я бог? А если я выпью, наконец?

Я не взял на себя такой риск. Да, может быть, я тем самым сделал свою жизнь менее безопасной, менее защищенной. Зато я сам не стал угрозой. В какой-нибудь спонтанной ситуации.

А никакого способа обезопасить общество, кроме внимания друг к другу, все равно нет.

Орфография и пунктуация автора сохранены.