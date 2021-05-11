Футзал украины: на Херсон обрушился настоящий ураган!

Ещё совсем недавно нынешние финалисты встречались между собой в рамках четвертьфинала Кубка Украины, и тогда оба матча получились максимально напряженными. Ни в одном из них командам не удалось определить победителя: первая встреча завершилась со счетом 1:1, ответная – 2:2, и за счёт гола на чужом поле в полуфинал вышел херсонский «Продэксим», который в последствии и выиграл заветный трофей. В полуфинале «мельники» прошли харьковский «Монолит-Viva Cup», а в финальном матче был повержен киевский «ХИТ».

Очевидно, что «Ураган» затаил обиду на соперника, памятуя ещё и о двух поражениях в рамках минувшего регулярного чемпионата: в Ивано-Франковске «Продэксим» взял верх 3:1, а в Херсоне и вовсе вдоволь покуражился над соперником, добившись победы 8:3. Однако к главным матчам сезона «Ураган» подошёл в совершенно ином состоянии, да и статус аутсайдера в финальной паре не давил на них, чего не скажешь о «Продэксиме», которому многие успели отдать титул ещё до старта серии.

Первый матч стал настоящим холодным душем для действующих чемпионов: крайне сложно вспомнить, когда в последний раз херсонцы покидали площадку без забитых мячей, однако футболистам «Урагана» удалось «засушить» соперника. 3:0, ивано-франковцы к удивлению многих взяли первый выездной матч финала, полностью разрушив предстартовые расклады. После первого поражения главный тренер «Продэксима» Андре Броканелло посетовал на плохую реализацию: «У нас было три или четыре хорошие возможности забить в начале матча, но мы их не реализовали. По ходу матча мы слишком часто теряли мяч на своей половине поля, этого категорически нельзя было делать. Ни в какой из моментов игры команда не чувствовала себя в своей тарелке, нужно понимать, что соперник приехал сюда не играть в футзал, а сделать так, чтобы мы не смогли в него играть».