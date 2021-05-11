Футзал украины: на Херсон обрушился настоящий ураган!
Ещё совсем недавно нынешние финалисты встречались между собой в рамках четвертьфинала Кубка Украины, и тогда оба матча получились максимально напряженными. Ни в одном из них командам не удалось определить победителя: первая встреча завершилась со счетом 1:1, ответная – 2:2, и за счёт гола на чужом поле в полуфинал вышел херсонский «Продэксим», который в последствии и выиграл заветный трофей. В полуфинале «мельники» прошли харьковский «Монолит-Viva Cup», а в финальном матче был повержен киевский «ХИТ».
Очевидно, что «Ураган» затаил обиду на соперника, памятуя ещё и о двух поражениях в рамках минувшего регулярного чемпионата: в Ивано-Франковске «Продэксим» взял верх 3:1, а в Херсоне и вовсе вдоволь покуражился над соперником, добившись победы 8:3. Однако к главным матчам сезона «Ураган» подошёл в совершенно ином состоянии, да и статус аутсайдера в финальной паре не давил на них, чего не скажешь о «Продэксиме», которому многие успели отдать титул ещё до старта серии.
Первый матч стал настоящим холодным душем для действующих чемпионов: крайне сложно вспомнить, когда в последний раз херсонцы покидали площадку без забитых мячей, однако футболистам «Урагана» удалось «засушить» соперника. 3:0, ивано-франковцы к удивлению многих взяли первый выездной матч финала, полностью разрушив предстартовые расклады. После первого поражения главный тренер «Продэксима» Андре Броканелло посетовал на плохую реализацию: «У нас было три или четыре хорошие возможности забить в начале матча, но мы их не реализовали. По ходу матча мы слишком часто теряли мяч на своей половине поля, этого категорически нельзя было делать. Ни в какой из моментов игры команда не чувствовала себя в своей тарелке, нужно понимать, что соперник приехал сюда не играть в футзал, а сделать так, чтобы мы не смогли в него играть».
Наставник херсонцев анонсировал совсем другой матч после столь болезненного поражения, и он оказался прав: на следующий день на площадке команды показали совсем другой футзал. «Продэксиму» удалось забить быстрый гол, после чего игра пошла по сценарию хозяев, и второй гол в ворота «Урагана», произошедший ещё до свистка на перерыв, вполне вытекал из хода матча. Да и во втором тайме херсонцы полностью контролировали игру, удерживая довольно комфортный счёт 2:0, пока не наступила заключительная пятиминутка. Сложно представить, что произошло с игроками «Продэксима», но сначала они позволили Ярославу Лебедю отыграть один мяч, а затем дубль Артема Фаренюка поверг весь Херсон в шок. «Ураган» перевернул матч с ног на голову за последнюю пятиминутку, победив и во второй выездной игре. Теперь «Продэксиму» предстоит совершать подвиг, чтобы сохранить титул: «Ураган» возвращается в Ивано-Франковск не только лидируя в серии, но и с огромным моральным превосходством – такие волевые победы всегда дают огромное преимущество над соперником. После второго поражения Андре Броканелло не скрывал своего разочарования: «К несчастью, свою работу я выполняю за площадкой, а не на ней. Возможно нашей команде не хватило чего-то в коммуникации. Нужно сначала попытаться услышать, и только потом говорить самим. Непозволительно пропускать голы со стандартов в конце матча. За две минуты до конца мы потеряли Корсуна, и это отразилось на наших действиях в обороне. Теперь нам предстоит сделать практически невозможное – то, что сделал соперник здесь – победить в двух выездных матчах».