Адвокат Аллар Йыкс подал на правительство в суд из-за продления ограничений

Поэтому Йыкс 10 мая подал в административный суд жалобу на организацию ограничений со стороны правительства.

По его словам, жалоба была подана в интересах одного семейного кафе в Каламая, но касается всех, в отношении кого продлили запреты в начале мая: театров, ресторанов, спа.

Йыкс отмечает, что в пояснительном письме к ограничениям не обосновано, как ограничения влияют на образование, предпринимательство или привычки потребления культуры. По его оценке, там также нет данных, исходя из которых можно утверждать, что театры и концертные залы являются местами с высокой опасностью заражения.

Адвокат отмечает, что в пояснительном письме есть лишь отсылки к другим странами и исследованиям, которые, по его мнению, не касаются данной проблемы.

Йыкс добавил, что поданная им жалоба не означает, что он отрицает существование и опасность коронавируса. "Зато я отрицаю понятие, что при борьбе с вирусом государством не должно считаться с правами других", — подчеркнул он.