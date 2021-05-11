В возрасте 41 года скончался эстонский писатель и музыкант Вахур Афанасьев

Свою карьеру писателя Афанасьев начал с написания стихов в 1995 году. В 1997—1998 годах он издал три сборника стихов, которые выложил в интернет, пишет "Википедия". Его первая книга "Квадратный мир" была опубликована в 2000 году. Работы Афанасьева были переведены на финский, русский, румынский, голландский и венгерский языки. На русском языке доступна его книга "Серафима и Богдан".

Помимо написания книг, Афанасьев также писал электронную музыку под именем tra_art, электро-гитарный рок, блюз и кантри под именем Kurluk Ulica и экспериментальный нойз-поп под именем Kannibal Elektor.

Афанасьев снимал экспериментальные короткометражные фильмы начиная с 2006 года. В июне 2008 года он презентовал свой автобиографический документальный фильм ”Где заканчиваются мечты”. Фильм также был официально представлен на фестивале Eclectica. В апреле 2009 года он закончил съемки документального фильма под названием ”Rong Way”, который рассказывает о сложностях путешествий на поезде из Эстонии в Европу.