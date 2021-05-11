Со следующей недели всем ученикам разрешают вернуться в школу

Многие школы сообщили ученикам, что с 17 мая, то есть со следущей недели, все ученики возвращаются к контактному обучению.

Согласно данным Delfi, это действительно так и правительство подтвердит это в ближайшее время. Как именно будет проходить обучение для всех и с какими требованиями, станет известно, по всей видимости, в течение сегодняшнего дня.

На данный момент из-за пандемии коронавируса на контактном обучении находятся лишь ученики начальной школы (1-4 классы), ученики с особыми потребностями, а также ученики 9 и 12 классов и профтехучилищ, сдающие в этом году государственные экзамены.