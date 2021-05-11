Полиция нашла ушедшего из дома попечения Локса 50-летнего Дмитрия

Дмитрий вышел вчера погулять и не вернулся в дом попечения. У мужчины не было с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья мужчина может не понимать, в каком месте он находится, и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он может попасть в беду.