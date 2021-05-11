11.05.2021, 11:45
ФОТО | Полиция ищет в Харьюмаа ушедшего из дома попечения Локса 50-летнего Дмитрия(1)
PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 50-летнего Дмитрия, который ушел из дома попечения в Локса в неизвестном направлении.
Дмитрий вышел вчера погулять и до сих пор не вернулся в дом попечения. У мужчины нет с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья мужчина может не понимать, в каком месте он находится, и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он может попасть в беду.
Полицейские основательно проверили местность около Локса, однако это принесло результатов. Сегодня патрули продолжат поиски Дмитрия в районе Палдиски.
Рост Дмитрия — около 180 см, он крепкого телосложения. У него короткая стрижка ”ежик”. Он одет в синюю футболку, на ногах темно-синие брюки и темные сандали-кроксы.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото человека или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.