Ученик автошколы отказался носить маску и дезинфицировать руки и потребовал полного возврата денег за уроки

Ученик автошколы Arbimäe не был согласен использовать меры предосторожности, установленные для предотвращения распространения вируса — отказался носить маску и дезинфицировать руки. Он утверждал, что у него проблемы со здоровьем и врач не советует ему дезинфицировать руки, а также он сам сомневается в законности требования использовать средства защиты.

В ответ на это инструктор по вождению отказался проводить уроки. Ученик хотел ознакомиться с составом дезинфицирующего средства, но инструктор отказался и посоветовал ученику уйти.

Ученик понял, что у автошколы есть право устанавливать условия исходя из текущей ситуации в стране, но и у него есть право ознакомиться с тем, что содержится в дезинфицирующем средстве. Так как он больше не ходил на уроки вождения, то хотел получить назад деньги, которые он заплатил автошколе.

Автошкола исходила из установленных Департаментом здоровья требований, о которых были осведомлены и все члены общества. Автошкола хотела защитить здоровье инструктора и исходить из предусмотренных норм. По словам представителя автошколы Arbimäe, ученик предоставил справку о здоровье лишь спустя два месяца после произошедшего, поэтому во время отказа у нег оне было на руках справки.

Случай дошел до Комисси по потребительским спорам. Комиссия посчитала, что в октябре прошлого года меры предотвращения распространения коронавируса были широко распространены и известны всем, поэтому автошкола имела право внедрять эти меры для защиты здоровья своего сотрудника.

Кроме того, Комиссия посчитала, что утверждение ученика насчет аллергии на состав дезинфицирующего средства — голословное и безответственное. В таком случае ученик мог бы носить с собой свое личное дезинфицирующее средство, на которое у него нет аллергии.

Поэтому Комиссия решила лишь частично удовлетворить требования ученика и автошкола Arbimäe должна вернуть ему за деньги лишь за несостоявшиеся уроки — почти 124 евро. Если же стороны не согласны с решение комиссии, то они могут обратиться в суд.