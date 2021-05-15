Новости Эстонии
15.05.2021, 19:32

Ученик автошколы отказался носить маску и дезинфицировать руки и потребовал полного возврата денег за уроки

 (25)
на чьей стороне Комиссия по потребительским спорам?
Foto: Mihajlo Maricic, PantherMedia / Mihajlo Maricic
В октябре 2020 года, когда в Эстонии началась вторая волна коронавируса, произошел инцидент, когда один из учеников школы не был согласен использовать средства защиты. После этого инструктор по вождению отказался проводить уроки.

Ученик автошколы Arbimäe не был согласен использовать меры предосторожности, установленные для предотвращения распространения вируса — отказался носить маску и дезинфицировать руки. Он утверждал, что у него проблемы со здоровьем и врач не советует ему дезинфицировать руки, а также он сам сомневается в законности требования использовать средства защиты.

В ответ на это инструктор по вождению отказался проводить уроки. Ученик хотел ознакомиться с составом дезинфицирующего средства, но инструктор отказался и посоветовал ученику уйти.

Ученик понял, что у автошколы есть право устанавливать условия исходя из текущей ситуации в стране, но и у него есть право ознакомиться с тем, что содержится в дезинфицирующем средстве. Так как он больше не ходил на уроки вождения, то хотел получить назад деньги, которые он заплатил автошколе.

Автошкола исходила из установленных Департаментом здоровья требований, о которых были осведомлены и все члены общества. Автошкола хотела защитить здоровье инструктора и исходить из предусмотренных норм. По словам представителя автошколы Arbimäe, ученик предоставил справку о здоровье лишь спустя два месяца после произошедшего, поэтому во время отказа у нег оне было на руках справки.

Случай дошел до Комисси по потребительским спорам. Комиссия посчитала, что в октябре прошлого года меры предотвращения распространения коронавируса были широко распространены и известны всем, поэтому автошкола имела право внедрять эти меры для защиты здоровья своего сотрудника.

Кроме того, Комиссия посчитала, что утверждение ученика насчет аллергии на состав дезинфицирующего средства — голословное и безответственное. В таком случае ученик мог бы носить с собой свое личное дезинфицирующее средство, на которое у него нет аллергии.

Поэтому Комиссия решила лишь частично удовлетворить требования ученика и автошкола Arbimäe должна вернуть ему за деньги лишь за несостоявшиеся уроки — почти 124 евро. Если же стороны не согласны с решение комиссии, то они могут обратиться в суд.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)