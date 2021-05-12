Новости Эстонии
12.05.2021, 07:00

Эксперт раскритиковала Силы обороны: Кремль может подложить свинью независимо от того, кто, где и когда носит форму

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Foto: Kaitseväe peastaap
Журналист и практик кризисной и стратегической коммуникации Кадри Паас раскритиковала в Eesti Päevaleht Силы обороны Эстонии за решение не допускать срочников в форме в район Военного кладбища 9 мая.

В феврале этого года в Институте внутренней безопасности Академии МВД была защищена научная работа, для которой в качестве эксперта дал интервью бывший министр государственного управления Янек Мягги. Он сказал: ”Мы — морально слабая страна. У нас нет независимого мнения. / — / Мы не учимся, у нас нет опыта. Мы боимся. Мы дрожим перед русскими, мы дрожим перед американцами, мы дрожим перед китайцами, немцами, французами, англичанами. Дрожим перед всеми. Разве что на латышей смотрим сверху вниз, и на литовцев”. 

Его поддержал гендиректор КаПо Арнольд Синисалу, который считает, что в Эстонии уделяется недостаточно внимания вопросу жизненной силы и самоуверенности эстонцев. В свете решения генштаба Сил обороны с ними сложно не согласиться

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