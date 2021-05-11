ВИДЕО | В Казани взрыв и стрельба в школе. Убиты не менее 9 человек

По предварительной информации, которую приводит телеграм-канал Baza, при взрыве и последующей стрельбе погибли 9 человек (по информации "Интерфакса", 8 школьников, ученики 8-го класса, и учитель, по информации телеграм-канала Mash 7 школьников, охранник и уборщица, телеграм-канал 112 пишет об 11 погибших), еще 16 пострадали (4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями).

Baza называет имя одного из стрелков — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет, он окончил гимназию № 175 четыре года назад, учится в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Он задержан. При задерджании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. В доме стрелка, по данным телеграм-канала 112, произошёл взрыв.

Сразу несколько источников пишут о том, что в настоящее время в школе проходит операция по задержанию второго стрелка, который удерживает до 6 заложников. Его личность не установлена. Telegram-канал Mash написал о том, что второй стрелок ликвидирован, однако другими источниками данная информация пока не подтверждается.

На видео, которое распространил телеграм-канал Baza, видно, как дети выпрыгивают из окон и убегают от здания.

Власти ограничили вход во все школы после того, как в учебном заведении в Казани неизвестные открыли стрельбу, сообщили в пресс-службе мэрии города.

⚡️Фотографии эвакуации из школы - видно, что школьников выводят сотрудники МЧС



По неподтвержденной информации, некоторые из школьников выпрыгнули из окон третьего этажа. pic.twitter.com/U0bcjmYm7a — Татар-информ (@tatar_inform) May 11, 2021

Новость дополняется.

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