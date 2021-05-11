ВИДЕО | В Казани взрыв и стрельба в школе. Убиты не менее 11 человек

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах пишут о том, что при взрыве и последующей стрельбе из автоматического оружия погибли 11 человек, среди которых есть дети, еще 16 пострадали (4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями). Во время нападения в школе находилось не менее 700 детей и около 80 сотрудников.

Телеграм-канал Baza называет имя одного из стрелков — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет, он , четыре года назад окончил гимназию № 175, в которой и устроил стрельбу, учится в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Он задержан. При задерджании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Дом эвакуировали, но вопреки информации СМИ, взрыва не было. Незадолго до того, как напасть на школу Ильназ Галявиев завёл аккаунт в Telegram, где предупреждал о том, что он собирается сделать. Он сфотографивал себя в маске с надписью «бог» и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Второго стрелка, который удерживал до 6 заложников, по данным агентства ТАСС, ликвидировали. Его личность пока не установлена.

На видео, которое распространил телеграм-канал Baza, видно, как дети выпрыгивают из окон и убегают от здания.

Власти ограничили вход во все школы после того, как в учебном заведении в Казани неизвестные открыли стрельбу, сообщили в пресс-службе мэрии города.

К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", - писало издание.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился на место происшествия, сообщила его представитель Лилия Галимова. Он зашел в школу, сказали РБК в пресс-службе Минниханова.