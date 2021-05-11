ВИДЕО | Подробности трагедии в Казани. Двое из восьми погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна(8)
РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах пишут о том, что при взрыве и последующей стрельбе из автоматического оружия погибли 11 человек, среди которых есть дети, еще 16 пострадали (4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями). Пресс-служба президента республики говорит о 8 погибших и 21 пострадавшем (19 детей — самому младшему 7 лет, 2 взрослых). Казанское издание "Реальное время" уточняет, что погибшим учителем была 26-летняя преподавательница английского языка, а двое детей погибли, выпрыгнув из окна.
Во время нападения в школе находилось не менее 700 детей и около 80 сотрудников.
Телеграм-канал Baza называет имя стрелка — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет, четыре года назад он окончил гимназию № 175, в которой и устроил стрельбу, до недавннего времени учился в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Он задержан. При задерджании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Дом эвакуировали, но вопреки информации СМИ, взрыва не было. Незадолго до того, как напасть на школу Ильназ Галявиев завёл аккаунт в Telegram, где предупреждал о том, что он собирается сделать. Он сфотографивал себя в маске с надписью ”бог” и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Ильназ Галявиев являлся студентом 4 курса колледжа «ТИСБИ», пресс-служба учебного заведения дала характеристику на него. В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен.
За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.
Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен.
Причины, которые подтолкнули молодого человека к бессмысленному и жестокому преступлению, пока не ясны.
По данным агентства ТАСС, был и второй стрелок, которого ликвидировали в результате спецоперации. Однако по официальной версии Галявиев нападал на школу один.
На видео, которое распространил телеграм-канал Baza, видно, как дети выпрыгивают из окон и убегают от здания.
Восьмиклассник Сергей из школы №175, где произошла стрельба, рассказал ”Медиазоне” о нападении. ”Все начали суетиться, говорить: ”Закройте двери”. Где-то через минуту директор начал орать ”Закрываем двери!”. Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <…>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: ”Открывайте, это мы”. Ну мы открыли”, — рассказал школьник.
К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", — писало издание.
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей. Президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
В Татарстане после стрельбы в школе в Казани 12 мая объявлено днём траура.
Ильназ Галявиев был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT — тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков. На рынке это один из самых дешевых автоматических дробовиков, стоит от 30 до 40 тысяч рублей (от 330 до 450 евро). Разрешение на оружие он получил 28 апреля, через два дня после отчисления из колледжа. В 9:24 (время в Таллинне и Казани одинаковое) камера засняла, как Галявиев в маске и с дробовиком наперевес шел по казанской улице по направлению к школе №175. По пути он встретил случайного прохожего и даже помахал ему оружием (видео телеграм-канала Mash).
«Вконтакте» оперативно блокирует фейковые аккаунты от имени Ильназа Галявиева, которые стали появляться в соцсети — "Открытые медиа"
Жители Казани массово звонят в 112 и сообщают, что в школах, где учатся их дети, нет никакой охраны, пишет Life.
Люди боятся повторения сегодняшней трагедии и просят полицейских прислать сотрудников, чтобы те обеспечили безопасность.
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