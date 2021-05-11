ВИДЕО | Подробности трагедии в Казани. Двое из восьми погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах пишут о том, что при взрыве и последующей стрельбе из автоматического оружия погибли 11 человек, среди которых есть дети, еще 16 пострадали (4 из них в реанимации с огнестрельными ранениями). Пресс-служба президента республики говорит о 8 погибших и 21 пострадавшем (19 детей — самому младшему 7 лет, 2 взрослых). Казанское издание "Реальное время" уточняет, что погибшим учителем была 26-летняя преподавательница английского языка, а двое детей погибли, выпрыгнув из окна.

Во время нападения в школе находилось не менее 700 детей и около 80 сотрудников.

Телеграм-канал Baza называет имя стрелка — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет, четыре года назад он окончил гимназию № 175, в которой и устроил стрельбу, до недавннего времени учился в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Он задержан. При задерджании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Дом эвакуировали, но вопреки информации СМИ, взрыва не было. Незадолго до того, как напасть на школу Ильназ Галявиев завёл аккаунт в Telegram, где предупреждал о том, что он собирается сделать. Он сфотографивал себя в маске с надписью ”бог” и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Ильназ Галявиев являлся студентом 4 курса колледжа «ТИСБИ», пресс-служба учебного заведения дала характеристику на него. В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен.

За время учебы показал себя тихим и неконфликтным студентом. Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям.

Ильназ с декабря находился на учебной и производственной практиках, с января не появлялся в колледже, с куратором группы перестал поддерживать связь. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен.