Новости Эстонии
11.05.2021, 10:31

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 359 случаев заражения коронавирусом

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Koroonatestide tegemine
Koroonatestide tegemine
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 379 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 359, или 6,7% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 107 в Таллинне.

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