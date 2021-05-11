11.05.2021, 10:31
Департамент здоровья: за сутки прибавилось 359 случаев заражения коронавирусом(4)
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 379 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 359, или 6,7% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 107 в Таллинне.
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