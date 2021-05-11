ВИДЕО | Известная автошкола со дня уволила инструктора по вождению. Всему виной опасный маневр

На видео видно, как автомобиль автошколы совершает на улице Тервизе в Таллинне опасный обгон.

Член правления Autosõit OÜ Индрек Мадар сообщил Delfi, что в автошколе действует нулевая толерантность в отношении подобного поведения. Он добавил, что запечатленный на видео маневр — не ошибка, а сознательное и очень опасное поведение.

За рулем находился не ученик, а инструктор, возвращавшийся обратно в автошколу, объяснил Мадар. После данного инцидента автошкола расторгла трудовые отношения с этим инструктором.

Autosõit OÜ начала деятельность в 2002 году и является крупнейшей автошколой в Эстонии. Фирма оперирует в 11 городах по всей Эстонии, в ней работает более 50 инструкторов по вождению. Автошкола рекламирует себя лозунгом "Школа безопасной езды".