В Таллинне участились кражи велосипедов

Если по состоянию на конец апреля прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 80 краж велосипедов, то за этот же период 2021 года полиции сообщили уже о 137 таких происшествиях.

Больше всего велосипедов — 72 процента — украдено в Таллинне, треть всех краж зарегистрирована в центре Таллинна. За первые четыре месяца в этом районе совершены 44 кражи, в то время как в два предыдущих года к концу апреля в Кесклинне было украдено всего по 12 велосипедов.

В прошлом году в полицию поступило 609 сообщений о краже велосипедов, что на 93 больше, чем в предыдущем году. Наиболее популярными районами среди велосипедных воров были центр столицы и Пыхья-Таллинн: в каждой из этих частей города в прошлом году было украдено больше ста велосипедов.

Директор дивизиона стандартных решений охранного предприятия G4S Eesti Тармо Пярьяла подчеркивает, что 70 процентов велосипедов воруют там, где нет никакой охраны. И каждый третий велосипед воруют из подъезда или коридора.

”Ошибочно считается, что хранить велосипед в подъезде безопасно, потому что дверь металлическая, к тому же она заперта. К сожалению, воры без труда попадают в любой подъезд”, — сказал Пярьяла.

Для защиты от воров квартирные товарищества инвестируют в охранные системы. ”При установке камер видеонаблюдения квартирным товариществам не надо изобретать велосипед: лучше обратиться в охранную фирму, которая поможет найти разумное решение. В интересах приватности не надо — да и нельзя — устанавливать камеры видеонаблюдения повсюду, но в их поле зрения должны попадать определенные части территории”, — объяснил Пярьяла.

”Заказывая камеры видеонаблюдения, квартирные товарищества зачастую недооценивают, сколько времени тратится на просмотр видеозаписей. К тому же при обработке такого материала следует учитывать правила защиты данных. Если в случае кражи или нарушения порядка нужны видеодоказательства, опытный работник охранной фирмы быстро может найти нужную видеозапись вместо жильцов дома”, — подчеркнул Пярьяла.