В Таллинне участились кражи велосипедов(9)
Если по состоянию на конец апреля прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 80 краж велосипедов, то за этот же период 2021 года полиции сообщили уже о 137 таких происшествиях.
Больше всего велосипедов — 72 процента — украдено в Таллинне, треть всех краж зарегистрирована в центре Таллинна. За первые четыре месяца в этом районе совершены 44 кражи, в то время как в два предыдущих года к концу апреля в Кесклинне было украдено всего по 12 велосипедов.
В прошлом году в полицию поступило 609 сообщений о краже велосипедов, что на 93 больше, чем в предыдущем году. Наиболее популярными районами среди велосипедных воров были центр столицы и Пыхья-Таллинн: в каждой из этих частей города в прошлом году было украдено больше ста велосипедов.
Директор дивизиона стандартных решений охранного предприятия G4S Eesti Тармо Пярьяла подчеркивает, что 70 процентов велосипедов воруют там, где нет никакой охраны. И каждый третий велосипед воруют из подъезда или коридора.
”Ошибочно считается, что хранить велосипед в подъезде безопасно, потому что дверь металлическая, к тому же она заперта. К сожалению, воры без труда попадают в любой подъезд”, — сказал Пярьяла.
Для защиты от воров квартирные товарищества инвестируют в охранные системы. ”При установке камер видеонаблюдения квартирным товариществам не надо изобретать велосипед: лучше обратиться в охранную фирму, которая поможет найти разумное решение. В интересах приватности не надо — да и нельзя — устанавливать камеры видеонаблюдения повсюду, но в их поле зрения должны попадать определенные части территории”, — объяснил Пярьяла.
”Заказывая камеры видеонаблюдения, квартирные товарищества зачастую недооценивают, сколько времени тратится на просмотр видеозаписей. К тому же при обработке такого материала следует учитывать правила защиты данных. Если в случае кражи или нарушения порядка нужны видеодоказательства, опытный работник охранной фирмы быстро может найти нужную видеозапись вместо жильцов дома”, — подчеркнул Пярьяла.
Каждый четвертый велосипед был украден на улице. Простой, но действенный совет — оставлять велосипед в тех местах, где он попадает в поле зрения какой-либо камеры. ”Некоторые воры не осмеливаются орудовать в поле зрения камер видеонаблюдения, но если вор все же пойдет на этот шаг, то у полиции будет ценное доказательство в виде записи с камеры видеонаблюдения, которая поможет установить личность преступника”, — добавил Пярьяла. Помимо этого, стоит приобрести такой велозамок, разрезать который вору будет сложнее.
Каждый седьмой велосипед был украден в подвале. ”Все, кто пользуются услугой охраны дома или планируют установить у себя дома охранную систему, подключенную к охранному предприятию, обязательно должны оснастить охранным оборудованием и кладовку”, — посоветовал Тармо Пярьяла. По его словам, воры предпочитают решения попроще и в первую очередь вскрывают неохраняемые подвальные боксы. ”А если взламывается кладовка, в которой установлена охранная система, то охранная фирма получает сигнал тревоги и отправляет на место происшествия свой патруль, который задерживает взломщика. Воры предпочитают избегать таких сюрпризов”, — отметил Пярьяла.
Пик велосипедных краж — лето — еще не наступил. Если у вас украли велосипед, сразу обратитесь в полицию. При этом важно сообщить номер, указанный на раме велосипеда, или какой-либо другой отличительный признак, который поможет узнать велосипед.