США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков от 12 лет

”Расширение FDA разрешения на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 15 лет является важным шагом в борьбе с пандемией”, — заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

По ее словам, родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.

Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни. До настоящего времени вакцина была одобрена для лиц старше 16 лет.

Также компания тестирует свой препарат на детях в возрасте от 6 месяцев.

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