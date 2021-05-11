Мужчина на мотоцикле попытался поднять переднее колесо, но упал и оказался в больнице

В 18:29 произошло ДТП на улице Савиаугу в Валге, где 38-летний мужчина на мотоцикле КТМ попытался поднять переднее колесо мотоцикла, но упал на спину. Мотоциклиста доставили в Клинику Тартуского университета.

В19:19 произошла авария возле Крейцвальди, 119 в Выру, где 18-летний мужчина на велосипеде стал проезжать мимо другого велосипедиста - 34-летнего мужчины, - но не подал сигнала при помощи звонка. В результате велосипедисты столкнулись и упали. 18-летнего молодого человека доставили в Южно-Эстонскую больницу.

В 02:03 поступило сообщение об аварии возле Поска, 38, где 19-летняя женщина ехала на электросамокате и упала. Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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