Медиадиректор "Спартака" попал в реанимацию. Подозревают ЦСКА

В полицейском отчете отмечается, что Антона доставили в больницу после нападения неустановленных лиц. Заведено уголовное дело по факту избиения. По словам Ярослава Кулемина, пресс-атташе команды "Спартак", инцидент произошел 9 мая.

Одной из предварительных версий является месть от "ультрас" футбольного клуба ЦСКА. После матча с "армейцами" пресс-служба ”Спартака” опубликовала ряд твитов, в которых высмеивала символику соперников. В одном из них было написано: ”Привет, конюшня. Ну как твои дела?”.