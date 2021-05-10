ВИДЕО | Израиль показал, как сбивает ракеты ХАМАСа

Всего в сторону Израиля из сектора Газы запустили более 80 ракет. В результате обстрела пострадал мирный житель.

ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям ХАМАС в секторе Газа, уничтожив восьмерых боевиков и две пусковые ракетные установки.

В то же время палестинская сторона заявила, что из-за обстрелов якобы погибли 20 гражданских, в том числе и дети.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление". Позднее ответственность за ракетный обстрел взял на себя именно ХАМАС.

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