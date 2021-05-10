Научный совет рекомендует открыть с 17 мая школы для всех учащихся. А что будет с другими ограничениями?

Лутсар считает правильным разрешить школьникам, несмотря на то, что до конца учебного года осталось чуть больше месяца, прийти в школы.

Что касается смягчения ограничений для посещения театров и кинозалов, а также баров-ресторанов, то Лутсар не готова назвать конкретную дату — с точки зрения распространения вируса это довольно опасно.

После открытия школ, по мнению Лутсар, можно было бы смягчить условия проведения мероприятий под открытым небом. Но решения принимает всё-таки правительство, а не Научный совет.

Отмена ограничений должна, по словам Лутсар, проходить шаг за шагом. Все зависит от показателей заболеваемости. Последствия смягчения ограничительных мер, которое произошло 3 мая, мы сможем ощутить только на этой неделе, сказала она.

Правительство обсудит вопрос ослабления ограничений на своем заседании во вторник.

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