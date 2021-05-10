Новости Эстонии
10.05.2021, 21:52

Научный совет рекомендует открыть с 17 мая школы для всех учащихся. А что будет с другими ограничениями?

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Мари Ээсмаа
"Isegi, kui ühiskond läheb lahti, siis igaühele peab olema selge, et endine elu ei ole veel tagasi. Tuleb jätkuvalt pidusid ja suure hulga inimeste kogunemist ära hoida, käsi hoolega pesta ja 2+2 reeglist kinni pidada. Sellised asjad peavad absoluutselt kehtima jääma," märkis Lutsar tulevikku vaadates.
"Isegi, kui ühiskond läheb lahti, siis igaühele peab olema selge, et endine elu ei ole veel tagasi. Tuleb jätkuvalt pidusid ja suure hulga inimeste kogunemist ära hoida, käsi hoolega pesta ja 2+2 reeglist kinni pidada. Sellised asjad peavad absoluutselt kehtima jääma," märkis Lutsar tulevikku vaadates.
Foto: Argo Ingver
Сегодня собрался Научный совет, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги, которые могло бы предпринять правительство в борьбе с COVID-19. По словам руководителя совета Ирьи Лутсар, рекомендация правительству будет следующая: разрешить со следующего понедельника посещать школы всем ученикам. Смягчение других ограничений могло бы проходить раз в две недели.

Лутсар считает правильным разрешить школьникам, несмотря на то, что до конца учебного года осталось чуть больше месяца, прийти в школы.

Что касается смягчения ограничений для посещения театров и кинозалов, а также баров-ресторанов, то Лутсар не готова назвать конкретную дату — с точки зрения распространения вируса это довольно опасно.

После открытия школ, по мнению Лутсар, можно было бы смягчить условия проведения мероприятий под открытым небом. Но решения принимает всё-таки правительство, а не Научный совет.

Отмена ограничений должна, по словам Лутсар, проходить шаг за шагом. Все зависит от показателей заболеваемости. Последствия смягчения ограничительных мер, которое произошло 3 мая, мы сможем ощутить только на этой неделе, сказала она.

Правительство обсудит вопрос ослабления ограничений на своем заседании во вторник.

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