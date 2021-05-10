Поправки в Закон о коллективном договоре увеличат в ряде случаев компенсацию при увольнении

Согласно запланированным изменениям, в Эстонии при заключении соглашения о расширении условий коллективного договора в качестве одной из сторон договора сможет выступать союз профсоюзов или профсоюз, объединяющий лиц, действующих в одной сфере деятельности, если члены этого профсоюза составляют 15 % от работников сферы деятельности или если в этом профсоюзе состоит не менее 500 человек. Второй стороной договора будут выступать работодатели, которые дают работу по меньшей мере 40 % работников соответствующей сферы деятельности.

По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, основная проблема в настоящий момент заключается в том, что небольшой круг заинтересованных лиц может принять решение о расширении обязательств за весь сектор. По ее словам, поправки сократят вероятность того, что заключаемые посредством коллективного договора соглашения расширятся на лиц, которые не уведомлены о заключении подобного договора и могут быть не согласны с его условиями. ”Это означает, что после вступления закона в силу не все профсоюзы и союзы работодателей будут иметь право расширять условия коллективного договора. Это даст уверенность и тем работодателям, которые не входят в союз работодателей”, — сказала Котка.