Мошенники не унимаются: предложения инвестировать и заработать на сделках лишили таллиннцев крупных сумм денег

В апреле 38-летняя жительница Таллинна увидела в Facebook рекламу, в которой обещали надежное инвестирование с прибылью. Женщина начала регистрироваться на платформе fastrading.com, оставила контакты, но до конца регистрацию не оформила. Позже с ней связался человек, представившийся маклером торговой платформы, помог зарегистрироваться и сделать взнос в 500 евро. Маклер запросил доступ к телефону женщины через программу TeamViewer и подстрекал ее сделать дополнительные переводы, на один счет женщина перевела 2000 евро, на другой еще 5000 евро. Когда женщина хотела снять деньги, ей это не удалось, а сумма на ее счету на платформе начала уменьшаться, при этом маклер требовал новых взносов. Когда женщина поняла, что это мошенничество, она обратилась в полицию.

В начале мая 35-летний житель Таллинна познакомился в интернете с женщиной, которая предложила ему заработать на биржевых сделках. Мужчина открыл счет на торговой платформе и перевел туда 600 евро. Позже он стал искать в интернете дополнительную информацию об этой платформе и женщине, и понял, что это обман.

7 мая полиция начала уголовное делопроизводство о компьютерном мошенничестве, в котором пострадала 65-летняя жительница волости Вяйке-Маарья. Ей позвонил липовый работник банка и сообщил, что ее счетом злоупотребили. У женщины спросили ПИН-коды Smart-ID под предлогом "восстановления безопасности счета", после чего со счета сняли 720 евро.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к себе в компьютер или телефон незнакомых людей, используя программы типа TeamViewer или AnyConnect. Таким образом преступники получают доступ не только к вашему банковскому счету, но всем данным, которые хранятся у вас, личным документам, контактам, фотографиям и видео. Это то же самое, если у вас дома есть сейф, где вы храните ценные вещи, но вы отдали бы первому встречному и ключ от квартиры, и код от сейфа", — говорит веб-констебль Яна Фролова.

"Прекратить общение с мошенниками сразу же, когда вы понимаете, что это обман, — единственный правильный выход из этой ситуации, так как вместо нескольких сотен евро можно потерять десятки тысяч. Инвестирование всегда связано с риском и поэтому не пожалейте времени на поиск информации о предлагающей свои услуги фирме, при необходимости напишите веб-констеблям и спросите совета, либо посоветуйтесь со своим банком," — добавляет Фролова.