10.05.2021, 18:07
В Кохтла-Ярве задержан подросток, угрожавший другому молодому человеку похожим на оружие предметом
Foto: Tiit Blaat
В пятницу, 7 мая, в Ахтме (район Кохтла-Ярве) между двумя молодыми людьми произошел инцидент, в который пришлось вмешаться полиции.
Как сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 16-летний подросток угрожал другому молодому человеку предметом, похожим на оружие.
Полиция задержала угрожавшего как подозреваемого и выяснила, что речь идет о стартовом пистолете.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка. Обстоятельства произошедшего выясняются.