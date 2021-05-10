10.05.2021, 17:23
Мониторинг интеграции: русские относятся к эстонцам лучше, чем эстонцы к русским(4)
Foto: Ilmar Saabas
Согласно данным, которые приводятся в опубликованном в понедельник "Мониторинге интеграции-2020", жители-неэстонцы относятся к людям, для которых эстонский язык является родным, лучше, чем эстонцы относятся к говорящим на русском языке.
При этом в период с 2010 года отношение жителей Эстонии к близкому контакту с людьми с другим родным языком стало более благоприятным, независимо от национальной группы, пишет rus.err.
Так, жизнь по соседству с людьми, для большинства из которых родным языком является эстонский, в 2010 году положительно воспринимали 58%, а в 2020 году — уже 72% людей другой национальности. Среди эстонцев ничего не имеют против русскоязычных соседей 44% (в 2010 году их было всего 23%).